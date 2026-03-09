Garderies et asile

La Cour suprême du Canada a récemment confirmé le droit des enfants de demandeurs d'asile d'accéder aux garderies subventionnées du Québec, une décision qui polarise l'opinion publique.

Alors que Luc Beauregard (CSQ) soutient un accès équitable favorisant l'autonomie des femmes, Pascal Paradis (Parti Québécois) s'inquiète de la pression sur l'assiette fiscale et la capacité du réseau, déjà engorgé par une longue liste d'attente.

Le PQ n'exclut pas le recours à une clause dérogatoire pour l'avenir, affirmant que de tels modèles de société devraient être décidés par les élus de l'Assemblée nationale plutôt que par les tribunaux.

Écoutez Luc Beauregard, secrétaire-trésorier à la CSQ, responsable du dossier de la petite enfance, et Pascal Paradis, député de Jean-Talon (PQ), lundi à La commission.