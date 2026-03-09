 Aller au contenu
Société
Garderies et asile

Clause dérogatoire et CPE: Le Parti québécois questionne la Cour suprême

par 98.5

0:00
21:21

Entendu dans

La commission

le 9 mars 2026 13:32

Avec

Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Clause dérogatoire et CPE: Le Parti québécois questionne la Cour suprême
La commission / Cogeco Média

La Cour suprême du Canada a récemment confirmé le droit des enfants de demandeurs d'asile d'accéder aux garderies subventionnées du Québec, une décision qui polarise l'opinion publique.

Alors que Luc Beauregard (CSQ) soutient un accès équitable favorisant l'autonomie des femmes, Pascal Paradis (Parti Québécois) s'inquiète de la pression sur l'assiette fiscale et la capacité du réseau, déjà engorgé par une longue liste d'attente.

Le PQ n'exclut pas le recours à une clause dérogatoire pour l'avenir, affirmant que de tels modèles de société devraient être décidés par les élus de l'Assemblée nationale plutôt que par les tribunaux.

Écoutez Luc Beauregard, secrétaire-trésorier à la CSQ, responsable du dossier de la petite enfance, et Pascal Paradis, député de Jean-Talon (PQ), lundi à La commission

«Est-ce que c’est un débat de société qu’on doit avoir à l’Assemblée nationale, ou c’est la Cour suprême du Canada qui décide de ces questions-là sans tenir compte de questions légitimes?»

Pascal Paradis

