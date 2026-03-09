140 ouverts sur les 200 prévus

L’organisme Consignaction responsable d’ouvrir des points de dépôts pour la consigne n’a pas atteint son objectif pour mars 2026, souligne lundi le journal La Presse.

L’Association québécoise de récupération des contenants de boissons, qui devait ouvrir 200 succursales d'ici le 1er mars 2026, n'en a ouvert que 140.

