140 ouverts sur les 200 prévus

L’organisme Consignaction responsable d’ouvrir des points de dépôts pour la consigne n’a pas atteint son objectif pour mars 2026, souligne lundi le journal La Presse.
L’Association québécoise de récupération des contenants de boissons, qui devait ouvrir 200 succursales d'ici le 1er mars 2026, n'en a ouvert que 140.
Écoutez Jean-François Lefort, vice-président, stratégie, chez Consignaction, en discuter avec Nathalie Normandeau et Frédéric Labelle.
«Personne n'avait l'expertise nécessaire pour envisager ce qu'on était, pour vivre comme transformation. Il faut savoir que, dans le déploiement, il y a deux choses. Il y a la première, c'est ce qu'on arrive à respecter ou à offrir le service et à atteindre les objectifs de récupération et de valorisation? La réponse, c'est oui. Mais est-ce qu'on a des défis en termes de déploiement? Oui.»