Conflit international

Après plusieurs semaines de menaces, les États-Unis, épaulés par Israël, ont finalement mené des frappes sur l'Iran samedi matin.

Le président américain Donald Trump a déclaré, dans un message vidéo publié sur les réseaux sociaux, avoir autorisé une opération militaire majeure contre la République islamique.

Il appelle à un changement de régime en Iran et a expliqué avoir mené des «opérations de combat majeures en Iran» en raison de la menace nucléaire iranienne.

Écoutez Nicolas Rosenbaum, journaliste correspondant à Jérusalem, analyser la situation, samedi, au micro de Denis Lévesque.