Politique internationale
Conflit international

Attaques en Iran: «tournant historique dans la géopolitique du Moyen-Orient»

par 98.5

Entendu dans

Signé Lévesque

le 28 février 2026 07:30

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Caroline Bertrand
Caroline Bertrand
Attaques en Iran: «tournant historique dans la géopolitique du Moyen-Orient»
Après plusieurs semaines de menaces, les États-Unis, épaulés par Israël, ont finalement mené des frappes sur l'Iran. / The Associated Press

Après plusieurs semaines de menaces, les États-Unis, épaulés par Israël, ont finalement mené des frappes sur l'Iran samedi matin.

Le président américain Donald Trump a déclaré, dans un message vidéo publié sur les réseaux sociaux, avoir autorisé une opération militaire majeure contre la République islamique.

Il appelle à un changement de régime en Iran et a expliqué avoir mené des «opérations de combat majeures en Iran» en raison de la menace nucléaire iranienne.

Écoutez Nicolas Rosenbaum, journaliste correspondant à Jérusalem, analyser la situation, samedi, au micro de Denis Lévesque.

«Avec cette opération, Israël et Washington appellent explicitement le peuple iranien à reprendre son destin en main.»

Nicolas Rosenbaum

