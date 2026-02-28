Intervention en Iran

Alors que les États-Unis ont lancé une offensive militaire contre l'Iran samedi, le chroniqueur Guillaume Lavoie revient sur les ressources militaires américaines déployées au Moyen-Orient.
En plus de posséder une trentaine de bases militaires autour de l’Iran, les États-Unis ont aussi déployé deux porte-avions dans cette région.
Écoutez le chroniqueur spécialiste des États-Unis, Guillaume Lavoie, revenir sur cette opération militaire d’envergure, samedi, à l’émission de Denis Lévesque.
«Il y a à peu près une trentaine de bases américaines autour de l'Iran en temps normal. Là, on a ajouté à ça au moins deux groupes aéronavals. Ça, c'est grosso modo deux porte-avions. Un porte-avions, c'est un peu plus que 50 avions de combat ; à lui seul, c'est plus que la base militaire de Bagotville.»