 Aller au contenu
Politique internationale
Intervention en Iran

Portes-avions américains déployés: «C'est plus que la base de Bagotville»

par 98.5

0:00
4:00

Entendu dans

Signé Lévesque

le 28 février 2026 07:50

Avec

Guillaume Lavoie
Guillaume Lavoie
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Portes-avions américains déployés: «C'est plus que la base de Bagotville»
Le porte-avions américain le USS Gerald R. Ford. / The Associated Press / Giannis Angelakis

Alors que les États-Unis ont lancé une offensive militaire contre l'Iran samedi, le chroniqueur Guillaume Lavoie revient sur les ressources militaires américaines déployées au Moyen-Orient.

En plus de posséder une trentaine de bases militaires autour de l’Iran, les États-Unis ont aussi déployé deux porte-avions dans cette région.

Écoutez le chroniqueur spécialiste des États-Unis, Guillaume Lavoie, revenir sur cette opération militaire d’envergure, samedi, à l’émission de Denis Lévesque.

«Il y a à peu près une trentaine de bases américaines autour de l'Iran en temps normal. Là, on a ajouté à ça au moins deux groupes aéronavals. Ça, c'est grosso modo deux porte-avions. Un porte-avions, c'est un peu plus que 50 avions de combat ; à lui seul, c'est plus que la base militaire de Bagotville.»

Guillaume Lavoie

Vous aimerez aussi

Attaques en Iran: «tournant historique dans la géopolitique du Moyen-Orient»
Signé Lévesque
Attaques en Iran: «tournant historique dans la géopolitique du Moyen-Orient»
0:00
7:05
«Est-ce que cet espèce de moquerie-spectacle va rassurer les électeurs?»
Le Québec maintenant
«Est-ce que cet espèce de moquerie-spectacle va rassurer les électeurs?»
0:00
9:18

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Nouvelles entraves à prévoir sur le pont Charles-De Gaulle
Rattrapage
Entraves de la fin de semaine
Nouvelles entraves à prévoir sur le pont Charles-De Gaulle
Un redoux de courte durée avant l’arrivée d’un front froid
Rattrapage
Prévisions météo
Un redoux de courte durée avant l’arrivée d’un front froid
Attaques en Iran: «tournant historique dans la géopolitique du Moyen-Orient»
Rattrapage
Conflit international
Attaques en Iran: «tournant historique dans la géopolitique du Moyen-Orient»
«C’est rendu que ça coûte cher de s'asseoir sur la chaise de quelqu’un»
Rattrapage
J’en reviens pas
«C’est rendu que ça coûte cher de s'asseoir sur la chaise de quelqu’un»
Eric Duhaime se prépare pour l'élection générale
Rattrapage
Partielle dans Chicoutimi
Eric Duhaime se prépare pour l'élection générale
Sébastien Diaz devient ambassadeur de la Fondation Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Rattrapage
J'en reviens pas
Sébastien Diaz devient ambassadeur de la Fondation Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Le parcours de Raymond Bouchard: d'un garçon timide au grand écran
Rattrapage
Décédé à 80 ans
Le parcours de Raymond Bouchard: d'un garçon timide au grand écran
«Ça a été deux semaines vraiment magiques, j'ai vu du hockey de haute qualité»
Rattrapage
Bilan des Jeux de Milan
«Ça a été deux semaines vraiment magiques, j'ai vu du hockey de haute qualité»
Un festival et un documentaire pour occuper votre semaine de relâche
Rattrapage
Idées d'activités
Un festival et un documentaire pour occuper votre semaine de relâche
«Le droit à l'avortement, c'est une juridiction fédérale»
Rattrapage
Recul de Jolin-Barrette
«Le droit à l'avortement, c'est une juridiction fédérale»
Le Train des Bleuets: une promesse de Climat Québec qui fait réagir
Rattrapage
Partielle dans Chicoutimi
Le Train des Bleuets: une promesse de Climat Québec qui fait réagir
Meurtre de Valérie Leblanc: un procès accéléré pour le présumé meurtrier
Rattrapage
Preuves d'ADN solides
Meurtre de Valérie Leblanc: un procès accéléré pour le présumé meurtrier
Fortune de 285 millions: le chanteur Sting ne lèguera rien à ses enfants
Rattrapage
Décision controversée
Fortune de 285 millions: le chanteur Sting ne lèguera rien à ses enfants
Match de la médaille d'or: les restaurants de la province débordent
Rattrapage
Finale Canada-États-Unis
Match de la médaille d'or: les restaurants de la province débordent