Intervention en Iran

Alors que les États-Unis ont lancé une offensive militaire contre l'Iran samedi, le chroniqueur Guillaume Lavoie revient sur les ressources militaires américaines déployées au Moyen-Orient.

En plus de posséder une trentaine de bases militaires autour de l’Iran, les États-Unis ont aussi déployé deux porte-avions dans cette région.

Écoutez le chroniqueur spécialiste des États-Unis, Guillaume Lavoie, revenir sur cette opération militaire d’envergure, samedi, à l’émission de Denis Lévesque.