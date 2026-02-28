 Aller au contenu
Société
Congé hivernal

Comment est née la semaine de relâche au Québec?

par 98.5

0:00
7:30

Entendu dans

Signé Lévesque

le 28 février 2026 10:36

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Laurent Turcot
Laurent Turcot
Comment est née la semaine de relâche au Québec?
Laurent Turcot / Cogeco Média

Alors que s'amorce la semaine de relâche hivernale pour les écoliers et étudiants de tous les niveaux, il est intéressant de noter que ce congé scolaire n’a pas toujours existé.

Cette semaine de vacances existe depuis 1977 au Québec et a été initiée pour réduire l’absentéisme.

Au fil des années, les habitudes ont changé et maintenant, la relâche a un véritable impact sur le calendrier scolaire et même sur les activités touristiques à travers le pays.

Écoutez l’historien Laurent Turcot expliquer la genèse de la semaine de relâche au Québec, samedi, à l’émission de Denis Lévesque.

