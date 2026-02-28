Congé hivernal

Alors que s'amorce la semaine de relâche hivernale pour les écoliers et étudiants de tous les niveaux, il est intéressant de noter que ce congé scolaire n’a pas toujours existé.

Cette semaine de vacances existe depuis 1977 au Québec et a été initiée pour réduire l’absentéisme.

Au fil des années, les habitudes ont changé et maintenant, la relâche a un véritable impact sur le calendrier scolaire et même sur les activités touristiques à travers le pays.

