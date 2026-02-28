Concours Kraft Hockeyville

Les Canadiens de Montréal affronteront les Sénateurs d’Ottawa pour un match préparatoire qui se tiendra au Colisée Vidéotron, le 21 septembre prochain.

Un événement organisé pour célébrer la victoire de Saint-Boniface dans le cadre de Kraft Hockeyville 2025. La municipalité de la Mauricie a aussi reçu 250 000 dollars pour effectuer des rénovations à son aréna grâce à ce concours.

Le choix de tenir l’événement à Trois-Rivières est une déception pour la communauté de Shawinigan, qui espérait accueillir les équipes de la Ligue nationale au Centre Gervais Auto.

Les billets seront gratuits et la population de Saint-Boniface pourra y avoir accès.

