Société
Concours Kraft Hockeyville

Un match des Canadiens à Trois-Rivières grâce à la victoire de Saint-Boniface

par 98.5

Entendu dans

Signé Lévesque

le 28 février 2026 09:02

Avec

Steve Roy
Steve Roy
Catherine St-Laurent
Catherine St-Laurent

et autres

Un match des Canadiens à Trois-Rivières grâce à la victoire de Saint-Boniface
Le Colisée Vidéotron de Trois-Rivières. / Cogeco Nouvelles / Lucie Besse Razac

Les Canadiens de Montréal affronteront les Sénateurs d’Ottawa pour un match préparatoire qui se tiendra au Colisée Vidéotron, le 21 septembre prochain.

Un événement organisé pour célébrer la victoire de Saint-Boniface dans le cadre de Kraft Hockeyville 2025. La municipalité de la Mauricie a aussi reçu 250 000 dollars pour effectuer des rénovations à son aréna grâce à ce concours.

Le choix de tenir l’événement à Trois-Rivières est une déception pour la communauté de Shawinigan, qui espérait accueillir les équipes de la Ligue nationale au Centre Gervais Auto.

Les billets seront gratuits et la population de Saint-Boniface pourra y avoir accès.

Écoutez l’animatrice Catherine St-Laurent du 106.9 Mauricie et Steve Roy du 107.7 Estrie, samedi, au micro de Denis Lévesque.

Autre sujet abordé

  • En Estrie, l’impact de la fin du Programme de l’expérience québécoise se fait particulièrement sentir.

