Société
Autoprotection revendiquée

Manifestation pro-armes à Québec: «On vend pratiquement l'image du soldat»

par 98.5

Entendu dans

Signé Lévesque

le 28 février 2026 08:52

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Manifestation pro-armes à Québec: «On vend pratiquement l'image du soldat»
La manifestation en faveur des armes s'est tenue devant l'Assemblée nationale à Québec. / Cogeco Nouvelles

Une manifestation en faveur des armes se déroulera ce samedi à Québec, devant l’Assemblée nationale, à l’invitation de la Coalition canadienne pour les droits aux armes.

La mobilisation vise à protester contre le programme de rachat des armes à feu instauré par le gouvernement Trudeau en 2020.

Les organisateurs revendiquent leur droit à l’autodéfense, comme c’est le cas aux États-Unis où il est garanti par le deuxième amendement de la Constitution américaine.

Écoutez Tristan Péloquin, journaliste d’enquête à La Presse, revenir sur les objectifs de cette mobilisation, samedi, à l’émission de Denis Lévesque.

«Le discours américain percole au Canada et les propriétaires d'armes s'en inspirent. Je ne sais pas quelle est la dynamique, mais l'industrie des armes à feu, elle pousse beaucoup sur ce discours-là : le droit d'avoir des armes pour se protéger. On vend pratiquement l'image du soldat.»

Tristan Péloquin

