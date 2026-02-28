Autoprotection revendiquée

Une manifestation en faveur des armes se déroulera ce samedi à Québec, devant l’Assemblée nationale, à l’invitation de la Coalition canadienne pour les droits aux armes.
La mobilisation vise à protester contre le programme de rachat des armes à feu instauré par le gouvernement Trudeau en 2020.
Les organisateurs revendiquent leur droit à l’autodéfense, comme c’est le cas aux États-Unis où il est garanti par le deuxième amendement de la Constitution américaine.
Écoutez Tristan Péloquin, journaliste d’enquête à La Presse, revenir sur les objectifs de cette mobilisation, samedi, à l’émission de Denis Lévesque.
«Le discours américain percole au Canada et les propriétaires d'armes s'en inspirent. Je ne sais pas quelle est la dynamique, mais l'industrie des armes à feu, elle pousse beaucoup sur ce discours-là : le droit d'avoir des armes pour se protéger. On vend pratiquement l'image du soldat.»