Autoprotection revendiquée

Une manifestation en faveur des armes se déroulera ce samedi à Québec, devant l’Assemblée nationale, à l’invitation de la Coalition canadienne pour les droits aux armes.

La mobilisation vise à protester contre le programme de rachat des armes à feu instauré par le gouvernement Trudeau en 2020.

Les organisateurs revendiquent leur droit à l’autodéfense, comme c’est le cas aux États-Unis où il est garanti par le deuxième amendement de la Constitution américaine.

