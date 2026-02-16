Situation préoccupante dans le milieu de la santé. La Presse révèle que des centaines de milliers de résultats de tests médicaux n’ont jamais été acheminés aux professionnels qui les ont commandés.

Le nouveau système informatique est responsable de cet enjeu qui peut avoir de graves répercussions sur les patients.

Par exemple, en 2025, 364 000 tests se sont retrouvés dans les limbes. C’est donc dire que ces résultats de prises de sang et autres analyses n’ont jamais été communiqués aux médecins et infirmières spécialisées, mais également aux patients.

Écoutez Patrick Lagacé faire un tour d’horizon de l’actualité avec la journaliste Valérie Lebeuf, lundi.

