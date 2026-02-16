Situation préoccupante dans le milieu de la santé. La Presse révèle que des centaines de milliers de résultats de tests médicaux n’ont jamais été acheminés aux professionnels qui les ont commandés.
Le nouveau système informatique est responsable de cet enjeu qui peut avoir de graves répercussions sur les patients.
Par exemple, en 2025, 364 000 tests se sont retrouvés dans les limbes. C’est donc dire que ces résultats de prises de sang et autres analyses n’ont jamais été communiqués aux médecins et infirmières spécialisées, mais également aux patients.
Écoutez Patrick Lagacé faire un tour d’horizon de l’actualité avec la journaliste Valérie Lebeuf, lundi.
Quelques autres sujets abordés
- Les défis sont nombreux pour Charles Milliard, nouveau chef du Parti libéral du Québec;
- Le maire de Varennes, Martin Damphousse, dans l’embarras;
- Le juge Gallant va déposer lundi son rapport en lien avec le scandale SAAQclic;
- Enquête abandonnée concernant l’influence de la firme McKinsey sur le gouvernement Legault;
- Montréal rachète un terrain appartenant à Tony Accurso;
- Un sommet mondial sur l’intelligence artificielle s’ouvre en Inde;
- En France, la mort d’un homme soulève l’ire entre l’extrême-droite et l’extrême-gauche;
- Barack Obama réagit pour la première fois à la vidéo raciste publiée par Donald Trump.