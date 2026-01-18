Hockey mineur

Ingrid Falaise a récemment fait son entrée dans l'univers du hockey en acceptant d'inscrire ses enfants à cette activité sportive.

Elle a toutefois remarqué la pression que certains parents mettent sur les épaules de leurs jeunes pour qu'ils soient performants.

Écoutez sa chronique sur le sujet, dimanche, au micro de Denis Lévesque.