Hockey mineur

«Parents d'estrades, respirez, on est là pour s'amuser»

le 18 janvier 2026 09:54

Ingrid Falaise
Ingrid Falaise
Jean-François Baril
Jean-François Baril

«Parents d'estrades, respirez, on est là pour s'amuser»
Ingrid Falaise a récemment fait son entrée dans l'univers du hockey en acceptant d'inscrire ses enfants à cette activité sportive. 

Elle a toutefois remarqué la pression que certains parents mettent sur les épaules de leurs jeunes pour qu'ils soient performants. 

Écoutez sa chronique sur le sujet, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

«Il y en a qui rêvent que leurs enfants rentrent dans la LNH. Ça parle de prouesses, de statistiques, de potentiel. Heille la gang! On relaxe, on est au niveau C. Puis un parent qui ne s'amuse pas, ça fait rarement un enfant qui s'amuse. Ce sont nos jeunes qui se construisent à l'aréna, ça devrait être sécurisant. Parents d'estrades, respirez, calmez-vous, on revient à la base. On est là pour s'amuser. Puis ça devrait être ça les sports.»

Ingrid Falaise

