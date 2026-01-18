Face aux actions du ICE

Le créateur de contenu Xavier Watso a raconté cette semaine sur les réseaux sociaux que sa cousine américaine a été arrêtée par ICE, pour être finalement libérée après quatre jours de détention.
En réaction à la situation, il demande aux Québécois de ne plus encourager les États-Unis, que ce soit économiquement ou en y voyageant.
Écoutez Xavier Watso, créateur de contenu, vulgarisateur d’enjeux autochtones, et Abénakis d’Odanak, en discuter, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«On se sent tellement impuissant. À un moment donné, on fait ce qu'on peut. J'ai fait une vidéo. Est-ce que ça l'a aidé? Je ne sais pas. Mais on peut avoir une voix à travers notre portefeuille, puis nos actions. Donc ne pas aller aux États-Unis, essayer d'acheter moins de trucs des États-Unis peut être que collectivement, à la longue, ça va avoir un certain poids.»