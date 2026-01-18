Face aux actions du ICE

Le créateur de contenu Xavier Watso a raconté cette semaine sur les réseaux sociaux que sa cousine américaine a été arrêtée par ICE, pour être finalement libérée après quatre jours de détention.

En réaction à la situation, il demande aux Québécois de ne plus encourager les États-Unis, que ce soit économiquement ou en y voyageant.

Écoutez Xavier Watso, créateur de contenu, vulgarisateur d’enjeux autochtones, et Abénakis d’Odanak, en discuter, dimanche, au micro de Denis Lévesque.