Société
Face aux actions du ICE

«On peut avoir une voix avec notre portefeuille et nos actions» -Xavier Watso

par 98.5

0:00
6:16

Le créateur de contenu Xavier Watso a raconté cette semaine sur les réseaux sociaux que sa cousine américaine a été arrêtée par ICE, pour être finalement libérée après quatre jours de détention.

En réaction à la situation, il demande aux Québécois de ne plus encourager les États-Unis, que ce soit économiquement ou en y voyageant.

Écoutez Xavier Watso, créateur de contenu, vulgarisateur d’enjeux autochtones, et Abénakis d’Odanak, en discuter, dimanche, au micro de Denis Lévesque. 

«On se sent tellement impuissant. À un moment donné, on fait ce qu'on peut. J'ai fait une vidéo. Est-ce que ça l'a aidé? Je ne sais pas. Mais on peut avoir une voix à travers notre portefeuille, puis nos actions. Donc ne pas aller aux États-Unis, essayer d'acheter moins de trucs des États-Unis peut être que collectivement, à la longue, ça va avoir un certain poids.»

Xavier Watso

