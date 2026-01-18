Tour du Québec

Un sondage concernant les professeurs en Estrie montre que 52 % d'entre eux se disent avoir été victimes de violence de la part d'un élève dernièrement.
Écoutez Jean-Sébastien-Hammal aborder le sujet, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«C'est une augmentation de 10 %. C'est beaucoup. Puis il y a le quart des profs qui disent ne plus se sentir en sécurité à l'école. Ça aussi, c'est une augmentation de presque 10 %. L'objectif, c'est juste de prendre connaissance de ce que les profs disent, parce qu'on banalise trop souvent. Mais à force de laisser ça aller, de ne pas prendre en compte, ça peut aller loin. On parle de menaces de mort dans certains cas.»
Aussi dans ce segment :
- Jean Lamarche confirme son intention de se présenter au PLQ.