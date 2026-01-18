Avertissement du Canada concernant Cuba

En raison de la situation à Cuba, qui est confrontée à des virus, des pannes de courant et aux menaces de Trump, le gouvernement fédéral canadien a émis un avertissement sur ses plateformes pour les voyageurs souhaitant s'y rendre.
Écoutez Chantal Biédron, conseillère voyage, expliquer pourquoi elle continue de s'y rendre, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«Mon cœur est à Cuba. Il y a beaucoup de médiatisation, mais ce n'est pas pire qu'ailleurs. Moi, personnellement, je ne me sens pas en danger. Au contraire, c'est l'endroit où je me sens le plus sécuritaire. Donc je trouve ça dommage parce que présentement, Cuba est en train de se vider. Je trouve ça triste parce que c'est le seul pays où on peut aller voir des petits enfants à l'école, partager un repas dans une famille, qu'on peut vivre des choses en sécurité.»