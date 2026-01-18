Avertissement du Canada concernant Cuba

En raison de la situation à Cuba, qui est confrontée à des virus, des pannes de courant et aux menaces de Trump, le gouvernement fédéral canadien a émis un avertissement sur ses plateformes pour les voyageurs souhaitant s'y rendre.

Écoutez Chantal Biédron, conseillère voyage, expliquer pourquoi elle continue de s'y rendre, dimanche, au micro de Denis Lévesque.