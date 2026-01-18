 Aller au contenu
Geneviève Guilbault quittera la politique après son mandat

par 98.5

0:00
5:19

Entendu dans

Signé Lévesque

le 18 janvier 2026 07:29

Avec

Stéphane Boucher
Stéphane Boucher
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Stéphane Boucher / Cogeco Média

La ministre des Affaires municipales Geneviève Guilbault quittera la politique au terme de son actuel mandat, a révélé La presse dimanche matin.

Écoutez le journaliste Stéphane Boucher en discuter lors de sa revue de presse au micro de Denis Lévesque.

«Elle va en faire l'annonce aujourd'hui, dans sa circonscription de Louis-Hébert, c'est dans la région de Québec. L'élu caquiste était en réflexion depuis quelques mois. On sait que c'est une mère de jeunes enfants, de même que la démission récente de son chef aurait précipité sa décision. C'est une figure de proue de la CAQ des dernières années. Elle a été vice-première ministre de 2018 jusqu'à 2025.»

Stéphane Boucher

