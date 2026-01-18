La ministre des Affaires municipales Geneviève Guilbault quittera la politique au terme de son actuel mandat, a révélé La presse dimanche matin.
Écoutez le journaliste Stéphane Boucher en discuter lors de sa revue de presse au micro de Denis Lévesque.
«Elle va en faire l'annonce aujourd'hui, dans sa circonscription de Louis-Hébert, c'est dans la région de Québec. L'élu caquiste était en réflexion depuis quelques mois. On sait que c'est une mère de jeunes enfants, de même que la démission récente de son chef aurait précipité sa décision. C'est une figure de proue de la CAQ des dernières années. Elle a été vice-première ministre de 2018 jusqu'à 2025.»