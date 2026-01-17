Nouvelle tournée pour Les Trois Accords

Le célèbre groupe québécois Les Trois Accords a lancé vendredi soir, à Waterloo en Estrie, sa toute nouvelle tournée.
Écoutez Stéphane Leclair présenter son entrevue avec Simon Proulx, membre du groupe, samedi, au micro de Denis Lévesque.
«Je ne pensais pas sérieusement, en commençant, que ça durerait aussi longtemps dans les trois Accords, et qu'on aurait fait tout ça après ces années-là. Je ne me verrais pas volontairement mettre fin à ça. On s'est dit, encore hier, qu'on est tellement chanceux d'être entre amis, puis de faire ça. Il y a peu de gens qui ont cette chance.»