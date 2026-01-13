Performance de Samuel Montembeault

Écoutez l'analyste Dany Dubé et l'animateur Jérémie Rainville commenter le revers de 3-2 en prolongation des Canadiens contre les Capitals.
Les sujets discutés
- Les joueurs des Canadiens manquaient d'énergie en fin de rencontre (deuxième match en deux soirs);
- Les Canadiens n'ont pas excellé en échec avant. Il faut passer plus de temps en territoire adverse;
- Aucun but en quatre jeux de puissance, incluant près d'une minute à cinq contre trois;
- Performance de Montembeault: «J'ai adoré son match de A à Z, dans toutes les facettes»;
- À quand la fin du ménage à trois avec les gardiens? «Ça pourrait devenir une distraction qui pourrait nuire à l'équipe»;
- Le Tricolore doit gérer les attentes cette année;
- Dobson sur la première unité d'avantage numérique.