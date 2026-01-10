 Aller au contenu
Hockey
Premier match depuis le 16 octobre

«Après la première période, je sentais que je reprenais le rythme»

«Après la première période, je sentais que je reprenais le rythme»
Kaiden Guhle disputait un premier match depuis le 16 octobre / La Presse Canadienne

Écoutez le sommaire de Martin McGuire et les échos de vestiaire à la suite de la défaite des Canadiens contre les Red Wings, samedi soir.

Les déclarations de Nick Suzuki, Noah Dobson et Kaiden Guhle :

  • « Je trouve qu'on a bien écoulé les pénalités, mais on n'a pas été en mesure de profiter de nos chances de marquer.» - Nick Suzuki
  • «Il nous reste encore beaucoup de hockey à jouer. Nous pouvons encore nous améliorer.» - Noah Dobson
  • Kaiden Guhle sur son retour au jeu: «Je me sentais bien sur la glace. Je n'étais pas aussi mobile au début, mais après la première période, je sentais que je reprenais le rythme.»

Écoutez les échos de vestiaire, en après-match de la rencontre entre les Red Wings et les Canadiens samedi, avec Martin McGuire.

