Premier match depuis le 16 octobre

Les déclarations de Nick Suzuki, Noah Dobson et Kaiden Guhle :

« Je trouve qu'on a bien écoulé les pénalités, mais on n'a pas été en mesure de profiter de nos chances de marquer.» - Nick Suzuki

«Il nous reste encore beaucoup de hockey à jouer. Nous pouvons encore nous améliorer.» - Noah Dobson

Kaiden Guhle sur son retour au jeu: «Je me sentais bien sur la glace. Je n'étais pas aussi mobile au début, mais après la première période, je sentais que je reprenais le rythme.»

Écoutez les échos de vestiaire, en après-match de la rencontre entre les Red Wings et les Canadiens samedi, avec Martin McGuire.