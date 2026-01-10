Le hockey des Canadiens

Une rumeur sordide publiée sur les réseaux sociaux a semé le chaos au sein des Sénateurs d'Ottawa dans les derniers jours, menant l'organisation à réagir publiquement.

Cette rumeur concerne le gardien Linus Ullmark, qui est à l'écart de l'équipe depuis le 28 décembre pour des raisons personnelles, et d'autres joueurs des Sénateurs.

Le capitaine Brady Tkachuk n'y est pas allé de main morte en désignant les propagateurs de cette fausse nouvelle de « bullshiters ». Le directeur général a pris la parole pour défendre ses joueurs.

Écoutez le premier entracte de la rencontre entre les Red Wings et les Canadiens, samedi, avec Martin McGuire et Dany Dubé.