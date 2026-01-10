 Aller au contenu
Hockey
Le hockey des Canadiens

Sénateurs: une rumeur infondée sème la controverse au sein de l'équipe

Le hockey des Canadiens

le 10 janvier 2026 20:10

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
Sénateurs: une rumeur infondée sème la controverse au sein de l'équipe
Le hockey des Canadiens

Une rumeur sordide publiée sur les réseaux sociaux a semé le chaos au sein des Sénateurs d'Ottawa dans les derniers jours, menant l'organisation à réagir publiquement.

Cette rumeur concerne le gardien Linus Ullmark, qui est à l'écart de l'équipe depuis le 28 décembre pour des raisons personnelles, et d'autres joueurs des Sénateurs.

Le capitaine Brady Tkachuk n'y est pas allé de main morte en désignant les propagateurs de cette fausse nouvelle de « bullshiters ». Le directeur général a pris la parole pour défendre ses joueurs.

Écoutez le premier entracte de la rencontre entre les Red Wings et les Canadiens, samedi, avec Martin McGuire et Dany Dubé.

Autre sujet abordé

  • Tour d'horizon dans la Ligue nationale.

