Le hockey des Canadiens

Les Red Wings de Détroit connaissent beaucoup de succès cette saison et l'entraineur adjoint Alex Tanguay se livre sur la progression de cette jeune équipe en reconstruction.

Selon lui, l'arrivée de l'entraineur-chef Todd McLellan et l'ajout d'un gardien de premier plan en John Gibson ont permis à l'équipe de franchir un cap important cette saison.

Écoutez l'ancien joueur de la LNH Alex Tanguay s'entretenir avec Martin et Dany lors de l'avant-match Red Wings-Canadiens.