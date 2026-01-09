 Aller au contenu
Politique internationale
Femme abbatue à Minneapolis

Police de l'immigration: Donald Trump instaure-t-il un climat de peur?

La commission

le 9 janvier 2026 13:42

Avec

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Police de l'immigration: Donald Trump instaure-t-il un climat de peur?
Des manifestants se rassemblent lors d'un rassemblement en hommage à Renee Good, tuée par balle mercredi par un agent de l'ICE, à Minneapolis, le vendredi 9 janvier 2026. / (AP Photo/Adam Bettcher)

Le chercheur Julien Toureille analyse l'utilisation musclée de la police de l'immigration (ICE) par Donald Trump comme un outil politique visant à démontrer sa détermination et à dissuader les migrants.

Bien que l'efficacité de ces mesures soit chiffrée — avec une chute des interceptions à la frontière sud — l'expert souligne le déploiement ciblé de ces forces dans les villes démocrates présentées comme des «sanctuaires».

Dotée d'un budget colossal de 28 milliards de dollars, supérieur à celui du FBI, l'ICE agit désormais avec un «blanc-seing politique» qui inquiète. 

Écoutez l'analyse de Julien Toureille, chercheur à l'Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul Dandurand, vendredi à La commission

«On lui octroie énormément de moyens... et en plus on lui donne un blanc-seing politique. On dit grosso modo : "vous pouvez faire ce que vous voulez, même tuer quelqu'un en concluant à la légitime défense".»

Julien Toureille

En m'abonnant, j'accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d'autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

