Femme abbatue à Minneapolis

Le chercheur Julien Toureille analyse l'utilisation musclée de la police de l'immigration (ICE) par Donald Trump comme un outil politique visant à démontrer sa détermination et à dissuader les migrants.

Bien que l'efficacité de ces mesures soit chiffrée — avec une chute des interceptions à la frontière sud — l'expert souligne le déploiement ciblé de ces forces dans les villes démocrates présentées comme des «sanctuaires».

Dotée d'un budget colossal de 28 milliards de dollars, supérieur à celui du FBI, l'ICE agit désormais avec un «blanc-seing politique» qui inquiète.

Écoutez l'analyse de Julien Toureille, chercheur à l'Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul Dandurand, vendredi à La commission.