Société
Noyade d'un homme et son neveu

Comment s'assurer de la sécurité des surfaces glacées?

Signé les fêtes!

le 26 décembre 2025 08:44

Jean-François Baril
La triste noyade d'un homme et son neveu qui déneigeaient un lac à Saint-Zénon rappelle l'importance de rester prudent sur nos plans d'eau l'hiver.

La triste noyade d'un homme et son neveu qui déneigeaient un lac à Saint-Zénon rappelle l'importance de rester prudent sur nos plans d'eau l'hiver. 

Comment s'assurer de la sécurité de nos surfaces glacées, pour éviter qu'une telle tragédie se reproduise? 

Écoutez Raynald Hawkins, directeur général de la société de sauvetage du Québec, en discuter vendredi, au micro de Jean-François Baril. 

«Une glace qui est foncée, qu'on pourrait quasiment voir à travers tellement qu'elle est translucide, ça veut dire qu'il a fait suffisamment froid, et que l'épaisseur de la glace est nécessairement au rendez-vous. Moindrement qu'elle est grisâtre, elle est mélangée avec de l'eau, donc elle est définitivement moins solide.»

Raynald Hawkins

