La triste noyade d'un homme et son neveu qui déneigeaient un lac à Saint-Zénon rappelle l'importance de rester prudent sur nos plans d'eau l'hiver.

Comment s'assurer de la sécurité de nos surfaces glacées, pour éviter qu'une telle tragédie se reproduise?

Écoutez Raynald Hawkins, directeur général de la société de sauvetage du Québec, en discuter vendredi, au micro de Jean-François Baril.