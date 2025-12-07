 Aller au contenu
Hockey
Blues 4 - Canadiens 3

«Les Canadiens ne peuvent pas se permettre de tirer de l'arrière»

par 98.5

0:00
20:04

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 7 décembre 2025 22:07

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé

et autres

«Les Canadiens ne peuvent pas se permettre de tirer de l'arrière»
Dany Dubé / Cogeco Média

Le début de la deuxième période a sonné le glas pour les Canadiens. Malgré leurs efforts, les Montréalais n'ont pu surmonter les deux buts consécutifs des Blues de Saint-Louis, qui ont alors pris les devants 3 à 2, avant d'ajouter un autre filet en troisième période. Le Tricolore s'est finalement incliné par la marque de 4 à 3 dimanche soir au Centre Bell.

Écoutez les commentaires d'après-match de Dany Dubé, Martin McGuire et des certains joueurs du Tricolore.

«Les Canadiens n'ont pas une équipe qui peut se permettre de tirer de l'arrière...»

Dany Dubé

«Cole Caufield a encore connu un bon match en inscrivant son seizième but de la saison. C'est un point dans un onzième match de suite pour lui...»

Martin McGuire

Vous aimerez aussi

«Je ne peux pas croire que Caufield sera ignoré par les Américains» -Dany Dubé
Le hockey des Canadiens
«Je ne peux pas croire que Caufield sera ignoré par les Américains» -Dany Dubé
0:00
8:02
Canadien 2 - Maple Leafs 1: l'exécution défensive et Dobes font la différence
Le hockey des Canadiens
Canadien 2 - Maple Leafs 1: l'exécution défensive et Dobes font la différence
0:00
10:43

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le hockey des Canadiens

Voir tout
«On a joué un assez bon match pour aller chercher deux points» -Martin St-Louis
Rattrapage
Blues 4 - Canadiens 3
«On a joué un assez bon match pour aller chercher deux points» -Martin St-Louis
Dobes surpasse Montembeault dans un aspect particulier du jeu
Rattrapage
Le commentaire de Dany Dubé
Dobes surpasse Montembeault dans un aspect particulier du jeu
«Je ne peux pas croire que Caufield sera ignoré par les Américains» -Dany Dubé
Rattrapage
Jeux de Milan-Cortina 2026
«Je ne peux pas croire que Caufield sera ignoré par les Américains» -Dany Dubé
Mailloux et Bolduc affrontent pour la première fois leur ancienne équipe
Rattrapage
Avant-match Canadiens-Blues
Mailloux et Bolduc affrontent pour la première fois leur ancienne équipe
Le CH «presque parfait»: St-Louis célèbre l'amélioration du jeu défensif
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Le CH «presque parfait»: St-Louis célèbre l'amélioration du jeu défensif
Canadien 2 - Maple Leafs 1: l'exécution défensive et Dobes font la différence
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Canadien 2 - Maple Leafs 1: l'exécution défensive et Dobes font la différence
Demidov et Kapanen s'illustrent: plus de 60 points pour les jeunes espoirs?
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Demidov et Kapanen s'illustrent: plus de 60 points pour les jeunes espoirs?
Rivalité CH-Leafs: «C'est tellement serré dans notre division» -Nicolas Roy
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Rivalité CH-Leafs: «C'est tellement serré dans notre division» -Nicolas Roy
Simplification défensive et profondeur offensive: le double défi du CH à Toronto
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Simplification défensive et profondeur offensive: le double défi du CH à Toronto
«Pas mal tout le monde était fâché de notre performance d'hier» -Martin St-Louis
Rattrapage
Une belle performance contre les Jets
«Pas mal tout le monde était fâché de notre performance d'hier» -Martin St-Louis
«Un de nos matchs les plus complets de la saison» -Jake Evans
Rattrapage
Victoire en tirs de barrage
«Un de nos matchs les plus complets de la saison» -Jake Evans
Andreï Markov, comme Larry Robinson...
Rattrapage
Le commentaire de Dany
Andreï Markov, comme Larry Robinson...
Un hommage bien senti à Andreï Markov
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Un hommage bien senti à Andreï Markov
«On connaît notre recette» -Martin St-Louis
Rattrapage
Canadiens de Montréal
«On connaît notre recette» -Martin St-Louis