Blues 4 - Canadiens 3

Le début de la deuxième période a sonné le glas pour les Canadiens. Malgré leurs efforts, les Montréalais n'ont pu surmonter les deux buts consécutifs des Blues de Saint-Louis, qui ont alors pris les devants 3 à 2, avant d'ajouter un autre filet en troisième période. Le Tricolore s'est finalement incliné par la marque de 4 à 3 dimanche soir au Centre Bell.

Écoutez les commentaires d'après-match de Dany Dubé, Martin McGuire et des certains joueurs du Tricolore.