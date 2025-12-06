Le hockey des Canadiens

Martin St-Louis a exprimé sa grande satisfaction, après la victoire de 2-1 des siens en tirs de barrage contre les Maple Leafs de Toronto, qualifiant la performance de «presque parfaite».

L'équipe a montré de la maturité en défense et a appliqué les consignes des 24 dernières heures, ce qui a permis d'éliminer les «zones grises» et de défendre adéquatement.

L'entraîneur a également souligné l'importance de la profondeur de l'équipe dans ce contexte de matchs consécutifs. En effet, les Canadiens jouent deux matchs en deux soirs, à nouveau dimanche contre les Blues à Montréal.

Alexandre Texier a scellé la victoire grâce à une feinte audacieuse en tirs de barrage, prise sur le «feeling».

Écoutez les échos du vestiaire et le point de presse de Martin St-Louis, après le match CH-Leafs, avec Martin McGuire, Dany Dubé et Louis Jean.