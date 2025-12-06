Le hockey des Canadiens

Le Canadien a remporté une victoire émotionnelle de 2-1 en tirs de barrage contre les Maple Leafs, mettant fin à une disette de 12 matchs à Toronto.

Alexandre Texier a scellé le gain avec une feinte audacieuse en fusillade.

La victoire contre un rival direct a une signification accrue pour rallier l'équipe.

L'analyse souligne l'excellente exécution défensive et le support des attaquants qui ont été travaillés à l'entraînement.

Au niveau du personnel, Jakub Dobes s'établit clairement comme le numéro un actuel, étant privilégié dans les matchs importants.

Finalement, l'acceptation par Nicolas Roy de son rôle de joueur de «dur labeur» est mise en lumière comme un facteur essentiel pour permettre aux joueurs élites des Leafs (Matthews, Tavares) d'être performants.

Écoutez l'analyse d'après-match de la rencontre entre les Canadiens et les Maple Leafs, samedi soir, avec Martin McGuire, Dany Dubé et Louis Jean.