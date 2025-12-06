Le hockey des Canadiens

Le Canadien de Montréal a réalisé deux périodes solides contre les Maple Leafs de Toronto, menant 1-0 malgré la présence d’Auston Matthews (29 buts en 38 matchs contre le CH.

Pour son commentaire de 2e entracte, Dany Dubé compare les recrues Demidov et Kapanen à Matveï Mitchkov des Flyers de Philadelphie et Anton Lundell des Panthers de la Floride, soulignant leur production offensive et leur potentiel de carrière.

Martin St-Louis pourrait envisager d’associer Demidov à Suzuki et Caufield pour renforcer l’attaque, bien que des ajustements de style soient nécessaires.

Écoutez Le commentaire de Dany Dubé, lors du 2e entracte du match CH-Leafs, samedi avec Martin McGuire.