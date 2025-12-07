Logan Mailloux de retour à Montréal

Malgré des moments plus difficiles, les Blues de Saint-Louis (10-12-7) se battent. C’est ce qui rendra intéressant leur affrontement avec le Canadien de Montréal (15-9-3) ce soir.

L'attaque de la troupe de Jim Montgomery est en panne depuis le début de la présente saison, et certains vétérans, comme Robert Thomas, Brayden Schenn et Jordan Kyrou, tardent à se mettre en marche.

Quelques confrontations à surveiller ce soir :

D'abord, celle entre Robert Thomas et Nick Suzuki qui, selon plusieurs analystes, se battent pour un poste au sein de la ligne de centre de l’équipe canadienne en vue des prochains Jeux olympiques en Italie.

Ensuite, pour la première fois depuis qu'ils ont été échangés, Logan Mailloux et Zachary Bolduc affronteront l'équipe qui les a repêchés.

Finalement, devant la cage du Tricolore, nous avons une surprise de dernière minute.

Malade, Samuel Montembeault est mis de côté. C'est donc Jakub Dobeš qui sera en poste pour un deuxième duel en autant de soirs.

Pour pallier cette absence, l'organisation a rappelé le gardien Kaapo Kähkönen du Rocket de Laval.

Dobeš affronte le gardien des Blues de St. Louis, Jordan Binnington.