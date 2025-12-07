Logan Mailloux de retour à Montréal

Malgré des moments plus difficiles, les Blues de Saint-Louis (10-12-7) se battent. C’est ce qui rendra intéressant leur affrontement avec le Canadien de Montréal (15-9-3) ce soir.
L'attaque de la troupe de Jim Montgomery est en panne depuis le début de la présente saison, et certains vétérans, comme Robert Thomas, Brayden Schenn et Jordan Kyrou, tardent à se mettre en marche.
Quelques confrontations à surveiller ce soir :
D'abord, celle entre Robert Thomas et Nick Suzuki qui, selon plusieurs analystes, se battent pour un poste au sein de la ligne de centre de l’équipe canadienne en vue des prochains Jeux olympiques en Italie.
Ensuite, pour la première fois depuis qu'ils ont été échangés, Logan Mailloux et Zachary Bolduc affronteront l'équipe qui les a repêchés.
Finalement, devant la cage du Tricolore, nous avons une surprise de dernière minute.
Malade, Samuel Montembeault est mis de côté. C'est donc Jakub Dobeš qui sera en poste pour un deuxième duel en autant de soirs.
Pour pallier cette absence, l'organisation a rappelé le gardien Kaapo Kähkönen du Rocket de Laval.
Dobeš affronte le gardien des Blues de St. Louis, Jordan Binnington.
Déroulement de la rencontre
Première période
À 7:59, Zachary Bolduc est puni pour un coup de bâton qu'il a asséné à Justin Faulk en zone défensive.
Les Blues ne tardent pas à profiter de la bévue de leur ancien protégé pour ouvrir la marque à 8:57.
Cameron Fowler remet le disque à Brayden Schenn qui décoche immédiatement pour inscrire son cinquième but de la saison.
Bolduc se rachète de sa punition un peu plus tard en remettant le disque à Lane Hutson qui, complètement seul devant Binnington, le déjoue pour inscrire son cinquième but de la saison.
À son huitième match en carrière, Jared Davidson inscrit son premier point dans la LNH sur ce but égalisateur, marqué à 12:20.
À 19:03, Cole Caufield profite d'un jeu habilement orchestré par Noah Dobson et Nick Suzuki pour donner l'avantage aux Canadiens.
Caufield inscrit ainsi son seizième but de la saison et poursuit sa séquence de matchs avec au moins un point à onze.
Deuxième période
Plus de détails à venir...