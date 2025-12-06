 Aller au contenu
Hockey
Le hockey des Canadiens

Rivalité CH-Leafs: «C'est tellement serré dans notre division» -Nicolas Roy

par 98.5

0:00
10:06

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 6 décembre 2025 20:15

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
Rivalité CH-Leafs: «C'est tellement serré dans notre division» -Nicolas Roy
Le hockey des Canadiens / Cogeco Média

La première période entre le Canadien et les Maple Leafs se termine sans but (0-0).

Les Leafs, malgré le retour de Matthews, affrontent une période d'adversité marquée par les blessures de leurs deux gardiens principaux.

Les joueurs comme Simon Benoit insistent sur la nécessité de jouer en équipe et d'être responsables défensivement pour compenser ces absences.

Nicolas Roy souligne quant à lui l'extrême compétitivité de la division.

En parallèle, le monde du hockey apprend la gravité de la blessure de Charlie McAvoy (Bruins), opéré pour une mâchoire fracturée et une perte de 20 livres après un tir reçu le 15 novembre à Montréal.

Écoutez le premier entracte du match entre les Canadiens et les Maple Leafs, samedi, avec Martin McGuire et Dany Dubé. 

