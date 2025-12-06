Le hockey des Canadiens

La première période entre le Canadien et les Maple Leafs se termine sans but (0-0).

Les Leafs, malgré le retour de Matthews, affrontent une période d'adversité marquée par les blessures de leurs deux gardiens principaux.

Les joueurs comme Simon Benoit insistent sur la nécessité de jouer en équipe et d'être responsables défensivement pour compenser ces absences.

Nicolas Roy souligne quant à lui l'extrême compétitivité de la division.

En parallèle, le monde du hockey apprend la gravité de la blessure de Charlie McAvoy (Bruins), opéré pour une mâchoire fracturée et une perte de 20 livres après un tir reçu le 15 novembre à Montréal.

Écoutez le premier entracte du match entre les Canadiens et les Maple Leafs, samedi, avec Martin McGuire et Dany Dubé.