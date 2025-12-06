Le hockey des Canadiens

Les Canadiens affrontent les Maple Leafs pour la 3e fois de la saison, à Toronto samedi soir.

Pour ce duel, les Leafs ont récupéré des joueurs clés, dont Auston Matthews et Matthew Knies, suite à un long voyage réussi.

Le CH a axé son dernier entraînement sur la simplification du jeu défensif pour éliminer les «zones grises» et établir des automatismes, car l'équipe concède trop de temps en zone défensive.

Montréal, la seule équipe canadienne en position de séries éliminatoires, doit améliorer son différentiel à cinq contre cinq (actuellement à -8 sur les cinq derniers matchs) pour rivaliser avec la profondeur des Leafs et résister à l'intensité de ce classique de division.

Écoutez l'avant-match de la rencontre entre les Canadiens et les Maple Leafs à Toronto, samedi, avec Martin McGuire et Dany Dubé.