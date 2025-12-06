 Aller au contenu
Hockey
Le hockey des Canadiens

Simplification défensive et profondeur offensive: le double défi du CH à Toronto

par 98.5

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 6 décembre 2025 19:20

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
Le hockey des Canadiens / Cogeco Média

Les Canadiens affrontent les Maple Leafs pour la 3e fois de la saison, à Toronto samedi soir. 

Pour ce duel, les Leafs ont récupéré des joueurs clés, dont Auston Matthews et Matthew Knies, suite à un long voyage réussi.

Le CH a axé son dernier entraînement sur la simplification du jeu défensif pour éliminer les «zones grises» et établir des automatismes, car l'équipe concède trop de temps en zone défensive.

Montréal, la seule équipe canadienne en position de séries éliminatoires, doit améliorer son différentiel à cinq contre cinq (actuellement à -8 sur les cinq derniers matchs) pour rivaliser avec la profondeur des Leafs et résister à l'intensité de ce classique de division.

Écoutez l'avant-match de la rencontre entre les Canadiens et les Maple Leafs à Toronto, samedi, avec Martin McGuire et Dany Dubé. 

«C'est sûr, dans le hockey, il va toujours y avoir un petit peu de gris, mais on peut limiter ça. On travaille là-dessus.»

Martin St-Louis

