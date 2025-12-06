Match contre Toronto

Les Canadiens de Montréal, présentement en quête d'une plus grande régularité dans leurs performances, feront face samedi soir aux Maple Leafs de Toronto.
Écoutez Martin McGuire mettre la table pour cette rencontre, samedi, au micro de Jean-François Baril.
«Hier, à l'entraînement, on sentait que tout le monde voulait se mettre sur la même page. On cherche actuellement des solutions pour simplifier les affaires et l'année passée, à pareille date, on parlait de la même affaire. Et simplifier les choses, ce serait une maudite bonne affaire contre les Leafs.»