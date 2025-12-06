Critiques de PSPP envers le milieu culturel

Le chef du Parti québécois Paul St-Pierre Plamondon a fait l'objet de nombreuses critiques cette semaine, après avoir vivement critiqué les artistes qui ont applaudi la nomination de Marc Miller comme ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes.

Écoutez le chroniqueur Christian Dufour analyser la réaction du chef péquiste, samedi, au micro de Denis Lévesque.