Critiques de PSPP envers le milieu culturel

«Ça révèle quelque chose de profond parce qu'il s'attaque à sa clientèle»

Signé Lévesque

le 6 décembre 2025 11:11

Christian Dufour
Denis Lévesque
Le chef du Parti québécois Paul St-Pierre Plamondon a fait l'objet de nombreuses critiques cette semaine, après avoir vivement critiqué les artistes qui ont applaudi la nomination de Marc Miller comme ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes.

Le chef du Parti québécois Paul St-Pierre Plamondon a fait l'objet de nombreuses critiques cette semaine, après avoir vivement critiqué les artistes qui ont applaudi la nomination de Marc Miller comme ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes.

Écoutez le chroniqueur Christian Dufour analyser la réaction du chef péquiste, samedi, au micro de Denis Lévesque.

«Je pense que c'est tout un power trip! C'est comme un idéologue souverainiste. Le réel ne le pénétra pas. Lui a raison et il sait ce qui est bon pour le Québec. Même quand il fait une erreur grossière, il persiste et signe. Donc c'est un révélateur de quelque chose de profond qui va lui nuire parce qu'il s'attaque à sa propre clientèle.»

