Revue de presse

Plusieurs médecins en Outaouais souhaitent quitter la région pour aller pratiquer ailleurs, notamment du côté de l'Ontario, ce qui soulève l'inquiétude de nombreux patients, souligne un article de La Presse.

