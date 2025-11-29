Plusieurs médecins en Outaouais souhaitent quitter la région pour aller pratiquer ailleurs, notamment du côté de l'Ontario, ce qui soulève l'inquiétude de nombreux patients, souligne un article de La Presse.
Écoutez Caroline Bertrand discuter de la crise qui secoue toujours le secteur de la santé, samedi, lors de sa revue de presse à l'émission Signé Lévesque.
«De nombreux médecins souhaitent quitter l'Outaouais pour aller pratiquer, entre autres, du côté de l'Ontario. Pour eux, ce n'est qu'une simple rivière à traverser. C'est déjà difficile du côté de l'Outaouais. Selon l'Observatoire du développement de l'Outaouais, la région subit un sous-financement annuel d'environ 348 millions de dollars par rapport à la moyenne québécoise. Donc, on parle de patients inquiets, qui vont perdre leur médecin de famille, qui ne savent pas trop où se tourner.»
Aussi dans cette revue de presse :
- Ruba Ghazal dénonce la violence en ligne dont elle a été victime pour sensibiliser à la cause de la violence faite aux femmes.
- Corée du Sud : un homme a payé 9000$ pour se défendre alors qu'on l'accusait d'avoir volé une collation de 0.70$.