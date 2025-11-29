 Aller au contenu
Société
Revue de presse

Médecins qui quittent l'Outaouais: «Plusieurs patients sont inquiets»

par 98.5

0:00
6:27

Entendu dans

Signé Lévesque

le 29 novembre 2025 07:31

Avec

Caroline Bertrand
Caroline Bertrand
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Médecins qui quittent l'Outaouais: «Plusieurs patients sont inquiets»
Plusieurs médecins en Outaouais souhaitent quitter la région pour aller pratiquer ailleurs. / Photobyphotoboy / La Presse canadienne

Plusieurs médecins en Outaouais souhaitent quitter la région pour aller pratiquer ailleurs, notamment du côté de l'Ontario, ce qui soulève l'inquiétude de nombreux patients, souligne un article de La Presse.

Écoutez Caroline Bertrand discuter de la crise qui secoue toujours le secteur de la santé, samedi, lors de sa revue de presse à l'émission Signé Lévesque.

«De nombreux médecins souhaitent quitter l'Outaouais pour aller pratiquer, entre autres, du côté de l'Ontario. Pour eux, ce n'est qu'une simple rivière à traverser. C'est déjà difficile du côté de l'Outaouais. Selon l'Observatoire du développement de l'Outaouais, la région subit un sous-financement annuel d'environ 348 millions de dollars par rapport à la moyenne québécoise. Donc, on parle de patients inquiets, qui vont perdre leur médecin de famille, qui ne savent pas trop où se tourner.»

Caroline Bertrand

Aussi dans cette revue de presse : 

  • Ruba Ghazal dénonce la violence en ligne dont elle a été victime pour sensibiliser à la cause de la violence faite aux femmes.
  • Corée du Sud : un homme a payé 9000$ pour se défendre alors qu'on l'accusait d'avoir volé une collation de 0.70$.

Vous aimerez aussi

«On ne peut pas se permettre de tout arracher si on n'a pas de solution»
Signé Lévesque
«On ne peut pas se permettre de tout arracher si on n'a pas de solution»
0:00
7:45
100 ans après son dernier match: Hommage à Georges Vézina
La commission
100 ans après son dernier match: Hommage à Georges Vézina
0:00
3:10

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
La nostalgie s’empare des réseaux sociaux
Rattrapage
Tendances
La nostalgie s’empare des réseaux sociaux
L'ultramarathonien Bruno Blanchet est atteint d’un cancer de la prostate
Rattrapage
Chronique culturelle
L'ultramarathonien Bruno Blanchet est atteint d’un cancer de la prostate
«On ne peut pas se permettre de tout arracher si on n'a pas de solution»
Rattrapage
Campement d'itinérant démantelé par erreur
«On ne peut pas se permettre de tout arracher si on n'a pas de solution»
«Trump est dans un mégaprocessus de récupération politique»
Rattrapage
Attaque d'un ressortissant afghan
«Trump est dans un mégaprocessus de récupération politique»
«Ce que j'ai préféré, c'est l'humour mordant»
Rattrapage
Film québécois Les Furies
«Ce que j'ai préféré, c'est l'humour mordant»
La 42e édition de l'Opération Nez rouge est officiellement lancée!
Rattrapage
Chronique du ministère des Transports
La 42e édition de l'Opération Nez rouge est officiellement lancée!
Victoire de 4-1 : Les Canadiens remportent un 3e match de suite à Vegas
Rattrapage
Actualités sportives
Victoire de 4-1 : Les Canadiens remportent un 3e match de suite à Vegas
«On a une équipe canadienne assez forte» -Nicolas Cogger
Rattrapage
Coupe du monde de ski alpin
«On a une équipe canadienne assez forte» -Nicolas Cogger
«Quelques clics avec l'IA suffisent pour créer quelque chose de viral»
Rattrapage
J'en reviens pas
«Quelques clics avec l'IA suffisent pour créer quelque chose de viral»
«Le parti qu'il va falloir surveiller, c'est celui d'Éric Duhaime»
Rattrapage
Crise au PLQ et difficultés des autres caucus
«Le parti qu'il va falloir surveiller, c'est celui d'Éric Duhaime»
«Les transports en commun, quand ça marche on les prend!»- Patrice L'Écuyer
Rattrapage
Patrice L'Ecuyer au segment J'en reviens pas
«Les transports en commun, quand ça marche on les prend!»- Patrice L'Écuyer
Des Américains tentent de passer pour des Canadiens lorsqu'ils voyagent
Rattrapage
Chronique voyage
Des Américains tentent de passer pour des Canadiens lorsqu'ils voyagent
«Vivre de la musique, c'est beaucoup de travail»
Rattrapage
Entrevue de Stéphane Lelcair avec Michel Pagliaro
«Vivre de la musique, c'est beaucoup de travail»
«Si on veut qu'ils soient cultivés, il faut leur faire découvrir des choses»
Rattrapage
Chronique société
«Si on veut qu'ils soient cultivés, il faut leur faire découvrir des choses»