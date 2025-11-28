Le hockey des Canadiens

Le Canadien, avec Samuel Montembeault de retour devant le filet, a remporté une victoire convaincante 4 à 1 sur les Golden Knights, sa troisième de suite.

Bien que les Knights aient dominé en début de match, Montembeault a été «impérial» en réalisant plusieurs arrêts clés, notamment lors du premier avantage numérique de Vegas.

Le CH a su être opportuniste, marquant deux buts en deuxième période pour se distancer 2-0.

Écoutez le sommaire de la rencontre, les échos du vestiaire et les commentaires de Martin St-Louis, après la victoire du CH sur les Knights vendredi.