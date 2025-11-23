Patrice L'Ecuyer au segment J'en reviens pas

Chaque semaine, l'animateur Denis Lévesque tend le micro à une personnalité publique lors du segment J'en reviens pas, pour la laisser s'exprimer sur un sujet qui la choque.

Cette semaine, c'est Patrice L'Ecuyer, qui présentera son nouveau et premier one man show en carrière Après seulement 32 ans d’absence sur scène, qui est l'invité de l'émission Signé Lévesque.

Écoutez-le s'exprimer au sujet des médias et des politiciens qui blâment les Québécois de ne pas se servir du transport en commun, dimanche, au micro de Denis Lévesque.