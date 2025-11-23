Patrice L'Ecuyer au segment J'en reviens pas

Chaque semaine, l'animateur Denis Lévesque tend le micro à une personnalité publique lors du segment J'en reviens pas, pour la laisser s'exprimer sur un sujet qui la choque.
Cette semaine, c'est Patrice L'Ecuyer, qui présentera son nouveau et premier one man show en carrière Après seulement 32 ans d’absence sur scène, qui est l'invité de l'émission Signé Lévesque.
Écoutez-le s'exprimer au sujet des médias et des politiciens qui blâment les Québécois de ne pas se servir du transport en commun, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«J'en reviens pas qu'on nous fasse sentir coupable de ne pas utiliser le transport en commun. On nous dit qu'on n'a pas de conscience, qu'on n'a pas d'allure, qu'on est ci, qu'on est ça. Les transports en commun, quand ça marche, on les prend! Arrêtez de nous casser la tête! En Europe, tu pars de Paris, par exemple, et tu t'en vas dans le sud de la France. Tu ne te poses pas la question.»