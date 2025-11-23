 Aller au contenu
Société
Un film du BESA dévoile la maltraitance animale

«Ça montre qu'il y a encore énormément d'animaux qui souffrent»

Le BESA, une organisation à but non lucratif pour le bien-être animal, a réalisé un documentaire à base d'images filmées de manière clandestine dans des élevages industriels du Québec 2020 à 2025 pour dévoiler la maltraitance qui s'y déroule. 

Le ministre de la Justice a donc réclamé, par voie de communiqué, une enquête permettant d'envoyer sans préavis des spécialistes qui iraient évaluer les conditions des animaux dans les fermes québécoises. 

Écoutez Frédéric Bérard discuter de la souffrance animale qui persiste malgré la Loi sur le bien-être et la sécurité animale adoptée à l’Assemblée nationale du Québec en 2015, dimanche, lors de sa chronique au micro de Denis Lévesque.

«Le documentaire de 25 minutes montre à quel point il y a encore énormément d'animaux au Québec qui souffrent. On a des images d'animaux entassés les uns par-dessus les autres, des enclos parfaitement insalubres, des animaux incapables de se lever parce qu'ils sont grièvement blessés.»

Frédéric Bérard

