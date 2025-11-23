Un film du BESA dévoile la maltraitance animale

Le BESA, une organisation à but non lucratif pour le bien-être animal, a réalisé un documentaire à base d'images filmées de manière clandestine dans des élevages industriels du Québec 2020 à 2025 pour dévoiler la maltraitance qui s'y déroule.

Le ministre de la Justice a donc réclamé, par voie de communiqué, une enquête permettant d'envoyer sans préavis des spécialistes qui iraient évaluer les conditions des animaux dans les fermes québécoises.

Écoutez Frédéric Bérard discuter de la souffrance animale qui persiste malgré la Loi sur le bien-être et la sécurité animale adoptée à l’Assemblée nationale du Québec en 2015, dimanche, lors de sa chronique au micro de Denis Lévesque.