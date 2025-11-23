Un homme qui portait un bracelet «antirapprochement» s'est servi de cet objet en déclenchant 93 alertes pour terroriser son ex-conjointe.
Écoutez Nicole Gibeault discuter de ce harceleur qui s'est vu attribuer 44 mois de détention, dimanche, lors de sa chronique judiciaire au micro de Denis Lévesque.
«C'est certain qu'il voulait qu'elle sache qu'il était près de l'endroit en question. Il ne lui a pas fait de mal physiquement comme tel, mais c'est du harcèlement à 150 % comme on n’a jamais vu : 93 fois en 66 jours.»