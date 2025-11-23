Un homme qui portait un bracelet «antirapprochement» s'est servi de cet objet en déclenchant 93 alertes pour terroriser son ex-conjointe.

Écoutez Nicole Gibeault discuter de ce harceleur qui s'est vu attribuer 44 mois de détention, dimanche, lors de sa chronique judiciaire au micro de Denis Lévesque.