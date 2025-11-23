 Aller au contenu
Justice et faits divers
Chronique judiciaire

«C'est du harcèlement à 150 % comme on n’a jamais vu»

par 98.5

0:00
4:57

Entendu dans

Signé Lévesque

le 23 novembre 2025 08:58

Avec

Denis Lévesque / Cogeco Média

Un homme qui portait un bracelet «antirapprochement» s'est servi de cet objet en déclenchant 93 alertes pour terroriser son ex-conjointe. 

Écoutez Nicole Gibeault discuter de ce harceleur qui s'est vu attribuer 44 mois de détention, dimanche, lors de sa chronique judiciaire au micro de Denis Lévesque.

«C'est certain qu'il voulait qu'elle sache qu'il était près de l'endroit en question. Il ne lui a pas fait de mal physiquement comme tel, mais c'est du harcèlement à 150 % comme on n’a jamais vu : 93 fois en 66 jours.»

Nicole Gibeault

