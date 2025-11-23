Chronique française

Fabien Mandon, le Chef d'état-major des armées françaises, a souligné que la France doit accepter de perdre ses jeunes pour que l'Europe puisse faire face à la menace russe au cours des prochaines années.
Écoutez Philippe Léger aborder le sujet, dimanche, lors de sa chronique sur la politique française au micro de Denis Lévesque.
«Il y a un souvenir encore présent, beaucoup plus en Europe qu'en Amérique du Nord, par rapport à la guerre et au futur de la guerre. Et le fait qu'une telle déclaration soit dite par le plus haut gradé militaire en France, ça pose toutes sortes de questions sur l'avenir de la France, sur l'avenir des jeunes générations en Europe et sur le danger imminent qu'est la Russie.»