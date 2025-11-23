Publication Facebook de Stéphane Laporte

Le député Vincent Marissal a annoncé quitter Québec solidaire lors d'un point de presse samedi, après s'être fait montrer la porte par la formation politique.
Des échanges du député avec le Parti québécois concernant une possible collaboration sont à l'origine de la situation.
Écoutez Caroline Bertrand brosser le portrait de la crise au sein du parti, dimanche, lors de sa revue de presse au micro de Denis Lévesque.
«La chicane qui est pognée au sein de Québec solidaire. Ç'a été une grosse journée hier. Québec solidaire, qui a annoncé au départ que le député de Rosemont allait être exclu du club du caucus. Vincent Marissal a ensuite fait un point de presse pour dire qu'il quitte par lui-même. Stéphane Laporte a fait une publication sur Facebook qui résume bien la situation : Vincent Marissal claque la porte qu'on lui montre.»