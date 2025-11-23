Publication Facebook de Stéphane Laporte

Le député Vincent Marissal a annoncé quitter Québec solidaire lors d'un point de presse samedi, après s'être fait montrer la porte par la formation politique.

Des échanges du député avec le Parti québécois concernant une possible collaboration sont à l'origine de la situation.

