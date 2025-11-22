Le hockey des Canadiens

Les Canadiens ont vaincu les Maple Leafs 5 à 2 grâce à une performance marquée par l'énergie, la simplicité et un échec avant agressif.
Noah Dobson (1ère étoile, 2 buts) et Josh Anderson (2e étoile, 2 buts) ont été les meneurs offensifs.
L'arrivée de Florian Xhakaj (3e étoile, 1er point en carrière) a inspiré l'équipe, et son frère Arber a confirmé que la réunion d'équipe la veille avait mené à un regain de responsabilité individuelle et à un retour au jeu combatif.
L'équipe a été disciplinée et a dominé aux mises en échec.
La prochaine étape est un voyage de trois matchs à travers l'Ouest.
Écoutez le sommaire et les échos d'après-match de la rencontre entre les Canadiens et les Maple Leafs de samedi soir.