Le hockey des Canadiens

Les Canadiens mènent 4 à 1 contre Toronto après deux périodes, l'exécution simple et l'échec avant intense ayant été efficaces.

Dany Dubé a analysé le temps de jeu des défenseurs des Canadiens cette saison, notant une inefficacité due à des shifts trop longs (55 secondes en moyenne) comparativement aux joueurs élites (43 secondes).

Ce déséquilibre est causé par le manque de profondeur; les 5e et 6e défenseurs du CH n'atteignent pas les 20 présences requises.

Ce faible roulement épuise les plus petits joueurs et est particulièrement problématique en deuxième période.

Pour aspirer aux séries, l'équipe doit assurer à ses six défenseurs un plancher de 20 présences pour maintenir l'énergie des joueurs clés.

Écoutez le commentaire de Dany Dubé, lors du deuxième entracte du match Leafs-Canadiens, avec Martin McGuire.