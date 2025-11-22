 Aller au contenu
Sports
Canadiens face aux Leafs

«Ça va être serré, j'en suis absolument convaincu»

le 22 novembre 2025 10:07

Les Canadiens de Montréal feront face au Maple Leafs de Toronto samedi soir au Centre Bell, alors que le Tricolore fait face à une série de défaites. 

Écoutez Martin McGuire mettre la table pour ce match, samedi, au micro de Denis Lévesque. 

«Si vous pariez avec vos amis, ne vous attendez pas à un match de 8 à 7 ce soir. Ça va être à bas pointage, ça va être serré. Les deux coachs vont mettre leurs mains là-dedans, puis ils vont imposer à leurs joueurs respectifs d'y aller à l'intérieur du plan de match, puis de ne pas prendre de risque. Ça va être serré, j'en suis absolument, absolument convaincu.»

Martin McGuire

