Canadiens face aux Leafs

Les Canadiens de Montréal feront face au Maple Leafs de Toronto samedi soir au Centre Bell, alors que le Tricolore fait face à une série de défaites.
Écoutez Martin McGuire mettre la table pour ce match, samedi, au micro de Denis Lévesque.
«Si vous pariez avec vos amis, ne vous attendez pas à un match de 8 à 7 ce soir. Ça va être à bas pointage, ça va être serré. Les deux coachs vont mettre leurs mains là-dedans, puis ils vont imposer à leurs joueurs respectifs d'y aller à l'intérieur du plan de match, puis de ne pas prendre de risque. Ça va être serré, j'en suis absolument, absolument convaincu.»