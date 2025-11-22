Livre Le Code Labeaume

 Aller au contenu
«Ma grande fierté, c'est d'avoir ramené celle des gens de Québec»

Signé Lévesque

le 22 novembre 2025 10:06

Denis Lévesque
Denis Lévesque
L'ex-maire de Québec Régis Labeaume, et la chroniqueuse aux affaires municipales au Journal de Québec, Karine Gagnon / Cogeco Média

L'ex-maire de Québec Régis Labeaume, et la chroniqueuse aux affaires municipales au Journal de Québec, Karine Gagnon, seront au Salon du livre de Montréal pour présenter leur ouvrage Le Code Labeaume

Écoutez les deux auteurs discuter de cet ouvrage qui présente la vie et la carrière de l'ancien maire, samedi, au micro de Denis Lévesque.

«Ce n’est pas compliqué, il a connecté avec la population, puis je le vois encore aujourd'hui, à quel point il connecte toujours. Qu'on soit dans n'importe quelle ville, les gens viennent lui parler. C'est comme quelqu'un qu'ils connaissent depuis tout le temps. Ça, c'est authentique.»

Karine Gagnon

«Moi, j'aime profondément le monde, j'aime les gens. C'est bête à dire. Ça aide en politique, en tabarouette. Mais ma grande fierté, c'est d'avoir ramené celle des gens de Québec. Les gens de Québec qui avaient ce complexe-là du village, je pense qu'ils ne l'avaient plus quand je suis parti.»

Régis Labeaume

