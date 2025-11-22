Livre Le Code Labeaume

L'ex-maire de Québec Régis Labeaume, et la chroniqueuse aux affaires municipales au Journal de Québec, Karine Gagnon, seront au Salon du livre de Montréal pour présenter leur ouvrage Le Code Labeaume.

Écoutez les deux auteurs discuter de cet ouvrage qui présente la vie et la carrière de l'ancien maire, samedi, au micro de Denis Lévesque.