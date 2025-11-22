Affaire Marwah Rizqy

Marwah Rizqy a été exclue du caucus du PLQ par Pablo Rodriguez pour avoir congédié sans préavis sa cheffe de cabinet, Geneviève Hinse, une proche du chef.
Marwah Rizqy a-t-elle tenté de se débarrasser du chef Pablo Rodriguez pour prendre sa place? Et Geneviève Hinse a-t-elle une bonne cause en déposant une poursuite contre Marwah Rizqy?
«Est-ce que Marwah Rizqy s'est elle-même donné un coup de pelle, l'histoire le dira! Je te dirais qu'elle a joué le tout pour le tout là. Elle a décidé, je pense, de lancer la bombe dans la chaloupe et de tenter une opération chirurgicale, juste assez fort pour faire planter Rodriguez, mais pas assez fort pour entacher la marque libérale. Elle voulait sans doute se poser comme étant la madame intégrité, madame transparence.»