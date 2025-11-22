Affaire Marwah Rizqy

Marwah Rizqy a été exclue du caucus du PLQ par Pablo Rodriguez pour avoir congédié sans préavis sa cheffe de cabinet, Geneviève Hinse, une proche du chef.

Marwah Rizqy a-t-elle tenté de se débarrasser du chef Pablo Rodriguez pour prendre sa place? Et Geneviève Hinse a-t-elle une bonne cause en déposant une poursuite contre Marwah Rizqy?

