Justice et faits divers
Affaire Marwah Rizqy

«Est ce qu'elle s'est elle-même donné un coup de pelle, l'histoire le dira»

le 22 novembre 2025 10:03

«Est ce qu'elle s'est elle-même donné un coup de pelle, l'histoire le dira»
Marwah Rizqy a été exclue du caucus du PLQ par Pablo Rodriguez pour avoir congédié sans préavis sa cheffe de cabinet, Geneviève Hinse, une proche du chef.

Marwah Rizqy a-t-elle tenté de se débarrasser du chef Pablo Rodriguez pour prendre sa place? Et Geneviève Hinse a-t-elle une bonne cause en déposant une poursuite contre Marwah Rizqy?

Écoutez Frédéric Bérard se pencher sur ces questions, samedi, au micro de Denis Lévesque.

«Est-ce que Marwah Rizqy s'est elle-même donné un coup de pelle, l'histoire le dira! Je te dirais qu'elle a joué le tout pour le tout là. Elle a décidé, je pense, de lancer la bombe dans la chaloupe et de tenter une opération chirurgicale, juste assez fort pour faire planter Rodriguez, mais pas assez fort pour entacher la marque libérale. Elle voulait sans doute se poser comme étant la madame intégrité, madame transparence.»

Frédéric Bérard

