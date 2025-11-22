 Aller au contenu
Explosifs qui transitent à Port Saguenay

«Une partie de la cargaison sert à fabriquer des bombes utilisées par Israël»

Entendu dans

Signé Lévesque

le 22 novembre 2025 09:02

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Martin-Thomas Côté
Martin-Thomas Côté
«Une partie de la cargaison sert à fabriquer des bombes utilisées par Israël»
Martin-Thomas Côté / Cogeco Média

Un débat éthique agite le Saguenay après la révélation par CBC et certaines ONG que des composantes d’explosifs transitant par Port Saguenay sont utilisées dans des missiles israéliens à Gaza.

Écoutez Martin-Thomas Côté brosser le portrait de la situation, samedi, au micro de Denis Lévesque. 

«L'affaire, c'est qu'ils arrivent à Port Saguenay, ils sont transférés en véhicule jusqu'aux États-Unis, et une partie de cette cargaison-là sert à fabriquer des missiles, des bombes utilisées par Israël pour bombarder Gaza. Et là, ce n’est pas vraiment le genre de dossier duquel tu es fier.»

Martin-Thomas Côté

