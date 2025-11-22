 Aller au contenu
Politique
Affaire Epstein : publication forcée des documents

«Là, ça va être le festival des exceptions» -Guillaume Lavoie

par 98.5

Entendu dans

Signé Lévesque

le 22 novembre 2025 08:24

Avec

Le président américain Donald Trump a signé mercredi une loi qui exige la publication des documents concernant l'affaire Epstein, après l'adoption du texte par la Chambre des représentants et le Sénat. / Evan Vucci / La Presse canadienne

Le président américain Donald Trump a signé mercredi une loi qui exige la publication des documents concernant l'affaire Epstein, après l'adoption du texte par la Chambre des représentants et le Sénat. 

Écoutez Guillaume Lavoie, spécialiste de la politique américaine, discuter de ces documents qui doivent être dévoilés dans les 30 jours, samedi, au micro de Denis Lévesque. 

«Là, ça va être le festival des exceptions. La loi dit qu'il faut tout publier dans les 30 jours. Maintenant, le ministère de la Justice a des capacités pour ne pas tout donner. Il y a, par exemple, des critères pour protéger le nom de certaines victimes, ou des enjeux de sécurité nationale. Mais, si l'excuse est légitime, est-ce qu'elle va être utilisée de manière exagérée?»

Guillaume Lavoie

