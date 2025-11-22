Affaire Epstein : publication forcée des documents

Le président américain Donald Trump a signé mercredi une loi qui exige la publication des documents concernant l'affaire Epstein, après l'adoption du texte par la Chambre des représentants et le Sénat.

Écoutez Guillaume Lavoie, spécialiste de la politique américaine, discuter de ces documents qui doivent être dévoilés dans les 30 jours, samedi, au micro de Denis Lévesque.