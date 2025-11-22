 Aller au contenu
Série de défaites et baisse de confiance

«Les Leafs, je pense que ce sera un bon remède pour les Canadiens»

Signé Lévesque

le 22 novembre 2025 08:03

Jean-François Baril
Denis Lévesque
Les Canadiens de Montréal feront face au Maple Leafs de Toronto samedi soir au Centre Bell, alors que le tricolore semble perdre de l'assurance depuis la série de défaites dont il peine à se sortir. / Christinne Muschi / La Presse canadienne

Les Canadiens de Montréal feront face au Maple Leafs de Toronto samedi soir au Centre Bell, alors que le tricolore semble perdre de l'assurance depuis la série de défaites dont il peine à se sortir. 

Écoutez Jean-François Baril aborder le sujet, samedi, lors de son bilan de l'actualité sportive au micro de Denis Lévesque.

«Les Leafs, c'est peut-être un bon remède parce que le Canadien a de la difficulté lorsqu'il joue contre des équipes physiques grosses, intenses qui ferment le jeu. Les Leafs, c'est comme nous, ils veulent jouer du hockey fancy, du hockey de dentelle.»

Jean-François Baril

