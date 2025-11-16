Plan du 2e chapitre du Livre bleu

Un Québec indépendant, qui serait dirigé par le Parti québécois, aurait sa propre politique monétaire, sa propre banque centrale et sa propre devise.

C'est ce qu'a annoncé Paul St-Pierre Plamondon, qui a dévoilé le deuxième chapitre de son livre bleu sur les implications d'un Québec souverain, dans le cadre du Conseil national du Parti québécois, en fin de semaine à Sherbrooke.

