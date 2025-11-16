Plan du 2e chapitre du Livre bleu

Un Québec indépendant, qui serait dirigé par le Parti québécois, aurait sa propre politique monétaire, sa propre banque centrale et sa propre devise.
C'est ce qu'a annoncé Paul St-Pierre Plamondon, qui a dévoilé le deuxième chapitre de son livre bleu sur les implications d'un Québec souverain, dans le cadre du Conseil national du Parti québécois, en fin de semaine à Sherbrooke.
Écoutez Frédéric Bérard aborder le sujet, dimanche, lors de sa revue de presse au micro de Denis Lévesque.
«St-Pierre Plamondon, hier, l'affaire peut être la plus délicate pour les souverainistes. C'est-à-dire qu'est ce qu'on fait avec la monnaie? Je pense qu'ils ont pris l'option peut-être la plus nationaliste, la plus émotive. Mais maintenant, est-ce que les gens sont prêts à vouloir rejouer dans ce film-là.»