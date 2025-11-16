Les Canadiens souhaitent moins dépenser à Noël

De nombreux Canadiens se préparent à réduire leurs dépenses des Fêtes cette année, selon une nouvelle étude.
Écoutez Isabelle ThibeauIt en discuter de ce phénomène dimanche, lors de sa chronique économique au micro de Denis Lévesque.
«Les gens vivent déjà de l'endettement et sont déjà pas mal sous pression. Honnêtement, j'invite les gens à se questionner un peu sur ce qu'on veut de Noël. Je suis toujours surprise de voir à quel point les gens n’ont pas tant de plaisir à cette pause-là dans l'année. C'est la course folle, les centres d'achats, les réceptions et on sort de là à moitié mort avec des cartes de crédit pleines.»