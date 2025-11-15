Déboires en avantage numérique

Les Canadiens ont subi une défaite honorable contre les Bruins de Boston, par la marque de 3-2, samedi soir au Centre Bell.

Martin St-Louis a résumé que le match s'est joué sur la stérilité de l'avantage numérique, qui est désormais «l'histoire de la game».

Le coach reconnaît que l'équipe est «un petit peu fragile» et manque de calme dans l'exécution.

La solution, seon lui, est de regarder le jeu de puissance «très profondément» et de retrouver la confiance «un jeu à la fois».

Qu'en penses Dany Dubé, Martin McGuire et Louis Jean?

Écoutez l'essentiel de la conférence de presse de l'entraîneur des Canadiens, en après-match de la défaite du CH contre les Bruins samedi soir au Centre Bell.