La Florida, film québécois de George Mihalka sorti en 1993, sera bientôt adapté au théâtre.
Écoutez Stéphane Leclair discuter de cette œuvre culte, samedi, lors de sa chronique culturelle au micro de Denis Lévesque.
La Florida, film québécois de George Mihalka sorti en 1993, sera bientôt adapté au théâtre.
Écoutez Stéphane Leclair discuter de cette œuvre culte, samedi, lors de sa chronique culturelle au micro de Denis Lévesque.
Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.