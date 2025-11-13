Défaites de 5-1 et de 7-0

Les Canadiens de Montréal ont été écrabouillés 7-0 par les Stars de Dallas, jeudi soir, au Centre Bell.
- Brendan Gallagher: «Je ne suis pas inquiet. Les réponses se trouvent dans ce vestiaire»
- Mike Matheson: «Je suis trop fâché pour en parler, de comparer les deux matchs et parler de la situation en particulier. C'est frustrant.
- Nick Suzuki: «Récemment, on a joué beaucoup trop sur nos talons.On pourrait être plus compétitifs lors de batailles à un contre un»