Numéro spécial au Gala de l’ADISQ

Marjo sera en prestation au Gala de l’ADISQ dimanche soir à l'occasion d'un numéro soulignant ses 50 ans de carrière.

Le Gala de l’ADISQ, qui récompense les artisans de l’Industrie musicale au Québec, sera diffusé à Radio-Canada dès 20h.

Écoutez la chanteuse Marjo en discuter avec Denis Lévesque ce dimanche.