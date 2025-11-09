Numéro spécial au Gala de l’ADISQ

Marjo sera en prestation au Gala de l’ADISQ dimanche soir à l'occasion d'un numéro soulignant ses 50 ans de carrière.
Le Gala de l’ADISQ, qui récompense les artisans de l’Industrie musicale au Québec, sera diffusé à Radio-Canada dès 20h.
Écoutez la chanteuse Marjo en discuter avec Denis Lévesque ce dimanche.
«La vie m'a bien bien bien servi. Je ne l'ai pas achalé et je l'ai laissé faire. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai gagné ma vie. J'ai toujours été une fille qui travaille tout le temps. Je n'attends pas après les autres. Alors je suis contente de mon parcours, vraiment.»